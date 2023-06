Pogoń potwierdza pierwszy transfer. Były zawodnik Bragi

Pogoń Szczecin oficjalnie potwierdziła pierwsze wzmocnienie kadry na sezon 2023/24. Zawodnikiem Portowców został Joao Gamboa. Portugalczyk to były młodzieżowy reprezentant kraju, który ma w CV między innymi Bragę.

IMAGO/ Valter Gouveia Na zdjęciu: Joao Gamboa

Pogoń potwierdziła premierowy letnie transfer

Piłkarzem Portowców został Joao Gamboa

Portugalczyk ma za sobą występy m.in. w Bradze

Pogoń. Portugalczyk zagra w Szczecinie

Trzy dni temu lokalne media informowały o tym, że Pogoń Szczecin jest bliska przeprowadzenia pierwszego letniego ruchu do klubu. Dzisiaj Portowcy oficjalnie potwierdzili te doniesienia, a premierowym wzmocnieniem został Joao Gamboa. Były młodzieżowy reprezentant Portugalii przeniósł się do 4. ekipy poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy z belgijskiego OH Leuven. Przed występami w Belgii pomocnik zaliczył takie ekipy jak Varzim, Bragę, Marítimo Chaves i Estoril.

– Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, z którymi miałem okazję porozmawiać na temat Pogoni, i którzy pomogli mi podjąć decyzję o dołączeniu do ekipy ze Szczecina. Projekt, który mi zaprezentowano jest naprawdę świetny. Jestem podekscytowany, że wkrótce będę mógł się spotkać z trenerem oraz całą drużyną – mówił Gamboa w rozmowie z klubowymi mediami.

❗️João Gamboa został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! Pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2026 roku! 🔵🔴



Więcej 👉 https://t.co/NhJDFUfflt



João, witamy w granatowo-bordowej rodzinie! 🤝 pic.twitter.com/LYysGrNvgp — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) June 21, 2023

26-latek dołączył do Pogoni na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt ważny do czerwca 2026 roku.