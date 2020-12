Pogba w styczniu nie ma szans na transfer? Raiola ocenił temat

Paul Pogba prawdopodobnie pozostanie w Manchesterze United do lata 2021 roku, bo trudno byłoby sfinalizować transfer z jego udziałem już w styczniu. Informacje w tej sprawie przekazał w rozmowie z Tuttosport menedżer piłkarza. 27-latek ma kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2022 roku.

Paul Pogba od dłuższego czasu jest przez media łączony z różnymi z klubami. Najczęściej w kontekście przyszłości mistrza świata z 2018 roku wymienia się Real Madryt i Juventus FC. Mino Raiola powiedział niedawno, że jego klient nie jest szczęśliwy w Man Utd. Taki stan stan rzeczy pozwalał przypuszczać, że wkrótce zawodnik zmieni klub. Okazuje się jednak, że raczej nie dojdzie do tego zimą.

– Jeśli chodzi o Pogbę w Anglii, mam wrażenie, że wszyscy wobec niego są uczuleni. Może nawet za bardzo – mówił agent zawodnika w rozmowie z Tuttosport.

Pogba musi uzbroić się w cierpliwość

– Jeśli chodzi o transfer Pogby, to miałem na myśli najbliższe letnie okienko transferowe. Bardzo trudno jest znaleźć duże kluby, dokonujące tego typu transfery w styczniu. Zobaczymy zatem, co wydarzy się latem przyszłego roku – kontynuował Mino Raiola.

Reprezentant Francji, którego umowa wygasa z końcem czerwca 2022 roku, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Zawodnik wrócił do Manchesteru United z Juve za 89 milionów funtów w 2016 roku. Pogba strzelił 35 goli w 172 spotkaniach, ale od kampanii 2016/2017, gdy Manchester United triumfował w Lidze Europy i Pucharze Ligi Angielskie, ekipa z Old Trafford nie wywalczyła żadnego trofeum.

W tym sezonie Pogba zanotował sześć z 11 meczów Czerwonych Diabłów w Premier League, w których zdobył jedną bramkę. Jedyne trafienie w angielskiej ekstraklasie w trakcie kampanii 2020/2020 zawodnik zanotował w starciu przeciwko West Hamowi United, które zakończyło się wygraną Man Utd 3:1.