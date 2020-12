Pogba skomentował zamieszanie wokół siebie

Manchester United zremisował bezbramkowo z Manchesterem City w sobotnim hicie angielskiej ekstraklasy. Tymczasem po zakończeniu meczu Paul Pogba wyraził komentarz na łamach jednego z portali społecznościowych, przekonując, że cały czas daje z siebie wszystko, będąc zawodnikiem Czerwonych Diabłów.

Manchester United, remisując z aktualnymi wicemistrzami Anglii, zakończył jednocześnie swoją serię czterech kolejnych zwycięstw w Premier League. Przed derbowoą potyczką tematem numer jeden na Wyspach Brytyjskich była jednak wypowiedź menedżera Paula Pogby Mino Raioli, który przekonywał, że jego klient jest nieszczęśliwy w Man Utd. Reprezentant Francji odniósł się do sytuacji.

– Zawsze dawałem z siebie wszystko w koszulce Man Utd i to się nie zmieni. Jestem to winny swoim kolegom z zespołu oraz kibicom – napisał Pogba na Instagramie.

Pogba skupiony na występach w Man Utd

– Mówienie ciągle o tym, co będzie jest mało istotne. Liczy się to, co jest dzisiaj, a jestem na 1000 procent zaangażowany w projekt pod tytułem Manchester United. Między mną a klubem wszystko jest jasne, nic się nie zmieni – uzupełnił Francuz.

– Jeśli nie wiadomo, jak sytuacja wygląda od środka, to lepiej milczeć – skwitował zawodnik.

Paul Pogba ma kontrakt ważny z ekipą z Old Trafford do końca czerwca 2022 roku. Przypomnijmy, że piłkarz w 2016 roku wrócił do Manchesteru United z Juventusu FC, kosztując wówczas 89 milionów funtów.

Francuski zawodnik w koszulce Czerwonych Diabłów wystąpił jak na razie w 179 spotkaniach, notując w nich 34 gole. Od momentu, gdy Pogba wrócił na Old Trafford, to wygrał z Man Utd raz Puchar Ligi Angielskiej i Ligę Europy.