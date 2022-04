Guardiola nie komentuje transferu Haalanda

PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola nie chciał wypowiadać się na temat ewentualnego transferu Erlinga Haalanda do Manchesteru City. Dziś w prasie pojawiła się informacja, że Norweg zaakceptował warunki indywidualnego kontraktu z The Citizens.

Erling Haaland jest bliski transferu do Manchesteru City

Norweg ma zarabiać w Anglii 500 tys. funtów tygodniowo

Menedżer The Citizens, Pepe Guardiola nie chce komentować tych doniesień

“Nie mam odpowiedzi na twoje pytanie”

Wartość rynkowa Haaladna to 150 mln euro, ale zdaniem mediów w kontrakcie zawodnika jest klauzula mówiąca, że napastnik może opuścić Borussię Dortmund za kwotę o połowę mniejszą. To doskonała okazja dla Manchesteru City, aby wyciągnąć super snajpera za dużo mniejsze pieniądze, mogąc tym samym zaoferować wyższy kontrakt. Dziś pojawiła się informacja, że obie strony osiągnęły już w tej kwestii porozumienie, a gracz na Etihad Stadium będzie zarabiał 500 tysięcy funtów tygodniowo.

Od tych doniesień odcina się jednak Pep Guardiola, który zapytany o transfer Haalanda podczas konferencji przed środowym meczem Premier League przeciwko Brighton nie chciał wypowiadać się na ten temat.

– Nie mam odpowiedzi na twoje pytanie – powiedział do dziennikarza Guardiola. – Nie zamierzam teraz zawracać sobie głowy letnimi transferami, ani tym, co będzie w przyszłym sezonie. Obecnie mamy w składzie dobrego napastnika, dlatego nie interesuje mnie to, co się wydarzy. Nie rozmawiam na temat transferów zwłaszcza, gdy przed nami ważna część sezonu, w której mamy wiele do wygrania – dodał szkoleniowiec.

Manchester City latem ubiegłego roku mocno starał się o transfer Harry’ego Kane’a, jednak Anglik ostatecznie pozostał w Tottenhamie. Chociaż The Citizens znajdują się na pierwszym miejscu w ligowej tabeli to są momenty w sezonie, które pokazują, że tej drużynie przydałby się napastnik światowej klasy.

Jeśli transfer zostanie zrealizowany, pensja przekraczająca 500 tysięcy funtów tygodniowo sprawi, że Haaland przewyższy pod kątem zarobków takich graczy, jak Kevin De Bruyne, który zgarnia około 385 tysięcy funtów.

