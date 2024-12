Pogba szuka nowego klubu. Gwiazda namawia go na transfer

Paul Pogba po rozwiązaniu kontraktu z Juventusem szuka nowego klubu. W rozmowie z DAZN na transfer do Olympique Marsylii namawiał go były klubowy kolega Adrien Rabiot.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Rabiot namawia Pogbę na grę w Olympique Marsylii

Paul Pogba w marcu przyszłego roku będzie mógł ponownie wrócić na boisko. Reprezentant Francji przez ostatni czas był zawieszony ze względu na wykrycie w jego organizmie niedozwolonych środków. Apelacja, która została złożona w jego imieniu do Trybunału Arbitrażowego, przyniosła zamierzony efekt, a karencja została zdecydowanie skrócona. Mimo to Juventus zdecydował się rozwiązać kontrakt z piłkarzem. W związku z tym Francuz musi znaleźć nowego pracodawcę.

Od czasu informacji o powrocie Pogby zawodnik łączony jest z różnymi klubami. W kontekście przyszłości 31-latka pisano m.in. o grze w MLS, Saudi Pro League czy Ligue 1. Jedna z opcji, którą były piłkarz Juventusu ma poważnie rozważać to podpisanie kontraktu z Olympique Marsylią. Co więcej, na transfer do zespołu ze Stade Velodrome namawia go były klubowy kolega Adrien Rabiot.

– Chciałbym grać z Paulem Pogbą. Poznaliśmy się w Juventusie, ale nie nie mieliśmy zbyt wielu okazji do wspólnej gry, ponieważ miał kilka kontuzji. Zapraszamy go do gry dla Olympique Marsylii. […] Jeśli zechce przyjechać, powitamy go z wielką przyjemnością – powiedział Adrien Rabiot, cytowany przez portal tuttomercatoweb.com.

Marsylia latem zmieniła trenera, a obowiązki szkoleniowca przejął Roberto De Zerbi. Pod wodzą Włocha zespół spisuje się bardzo dobrze, czego dowodem jest 2. miejsce w tabeli ze stratą tylko 5 punktów do Paris Saint-Germain. W ostatnim oknie transferowym Marsylia poczyniła spore wzmocnienia. Oprócz Rabiota do klubu trafili m.in. Mason Greenwood, Neal Maupay, Geronimo Rulli czy Elye Wahi.