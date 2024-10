Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba odrzucił ofertę Manchesteru City

Paul Pogba niebawem oficjalnie wróci do Juventusu i będzie mógł pojawić się na boisku. Dyskwalifikacja, która miała obowiązywać przez cztery lata, została skrócona tylko do osiemnastu miesięcy. Co oznacza, że okres karencji mija w marcu przyszłego roku. Aktualnie w mediach toczą się dyskusję na temat powrotu Francuza oraz klubu, w którym będzie grać. Na tę chwilę niewiele wskazuje na to, aby Stara Dama chciała płacić zawodnikowi wysoką pensję. Turyńczycy rozważają rozwiązanie kontraktu z zawodnikiem.

Mimo to Paul Pogba nie traci nadziei na dalsze reprezentowanie Juventusu. Co więcej, w ostatnim udzielonym wywiadzie na łamach La Gazzetta dello Sport otwarcie przyznał, że dla obecnego klubu odrzucił w przeszłości ofertę z Manchesteru City.

– Tak, odrzuciłem propozycję Pepa Guardioli i zaakceptowałem ofertę Juventusu – przyznał Pogba w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Wspomniana propozycja Manchesteru City miała miejsce po zakończeniu sezonu 2021/2022, gdy Pogba opuścił Manchester United. Warto zauważyć, że gdyby 31-latek zdecydował się zaakceptować ofertę z Anglii, to niecały rok później mógłby świętować triumf w Lidze Mistrzów. Obywatele pod wodzą Pepa Guardioli w sezonie 2022/2023 zdobyli upragnione trofeum, o którym marzyli od siedmiu lat.

Drugi pobyt Pogby w Juventusie nie należał jednak do udanych. Reprezentant Francji rozegrał tylko 12 spotkań, po czym został zawieszony. Obecna umowa pomocnika ze Starą Damą wygasa w czerwcu 2026 roku.