Pressfocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Już od kilku tygodni Paul Pogba łączony jest z powrotem do Juventusu. Pomocnik Manchesteru United zapowiedział już swoje odejście z drużyny, a media wyczekiwały jedynie potwierdzenia transferu. Jak informuje Sky Sports, Pogba ma jeszcze otwarty inny kierunek – Real Madryt.

Paul Pogba latem opuści Manchester United

Francuza łączono z powrotem do Juventusu

Do gry o jego transfer postanowił włączyć się Real Madryt

Pogba ma twardy orzech do zgryzienia

Paul Pogba nie podjął jeszcze decyzji, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Najwięcej mówiło się o powrocie do Juventusu, wskazywano także na możliwość dołączenia do Paris-Saint Germain. Francuz na brak zainteresowania nie może narzekać, mimo że jego ostatni sezon w barwach Czerwonych Diabłów trudno nazwać udanym. Pomocnika prześladowały liczne kontuzje, na skutek których rozegrał jedynie 27 spotkań. Przełożyło się to na jedną bramkę i dziewięć asyst.

Zdaniem dziennikarzy Sky Sports, Pogba otrzymał także ofertę z Realu Madryt. Królewscy już w przeszłości interesowali się mocno Francuzem, jednak do transferu nie doszło. Latem mogą jednak znów spróbować powalczyć o podpis pomocnika. Wszystkie oferty jakie do tej pory otrzymał od potencjalnych nowych pracodawców są atrakcyjne finansowo. Priorytetem zawodnika jest projekt sportowy.

Na ten moment 29-latek odrzucił ofertę od Manchesteru City. W grze o jego transfer pozostają zatem Juventus, PSG i Real Madryt. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać ostateczną decyzję Francuza.

