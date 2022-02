Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Manchester United latem prawdopodobnie może zostać przejęty przez nowego menedżera. Faworytem do objęcia sterów nad Czerwonymi Diabłami wydaje się Mauricio Pochettino. The Telegraph podaje natomiast, że Argentyńczyk w przypadku przejęcia Man Utd będzie chciał nakłonić władze klubu do sfinalizowania transferu z udziałem Harry’ego Kane’a.

Mauricio Pochettino jest jednym z faworytów do objęcia posady menedżera Man Utd

The Telegraph sugeruje, że Argentyńczyk będzie latem naciskał władze Czerwonych Diabłów na transfer Harry’ego Kane’a

Reprezentant Anglii ma kontrakt ważny z Tottenhamem do 2024 roku

Kane zamieni Tottenham na Man Utd?

Manchester United prowadzi obecnie Ralf Rangnick. Wyniki Czerwonych Diabłów pod batutą Niemca jednak nie zachwycają. Ekipa z Old Trafford została latem solidnie wzmocniona. Mimo wszystko ma aktualnie 21 punktów straty do lidera rozgrywek, którym jest Manchester City.

Nieuchronna wydaje się zatem roszada na stanowisku nowego opiekuna Man Utd. W ostatnich tygodniach media spekulują, że angielską ekipą może przejąć Mauricio Pochettino, jeśli faktem okaże się jego zwolnienie z PSG. Sternicy Czerwonych Diabłów mają nadzieję, że Argentyńczyk może zakotwiczyć w Man Utd z podobnym efektem, jak to miało miejsce w przypadku Thomasa Tuchela, gdy ten pożegnał się z ekipą z Paryża. Niemiec kilka miesięcy później wygrał Ligę Mistrzów z Chelsea.

The Telegraph twierdzi, że Pochettino w przypadku dołączenia do teamu z Old Trafford, ma wywierać presję na klubowych działaczach, aby zakontraktowali Harry’ego Kane’a. Man Utd już od dłuższego czasu ma reprezentanta Anglii na swoim celowniku. Aczkolwiek oferta w wysokości ponad 100 milionów funtów wciąż nie została złożona londyńczykom przez działaczy Czerwonych Diabłów.

Transfer Kane’a do Man Utd może być jednak w dużym stopniu uzależniony od tego, jaka przyszłość czeka Cristiano Ronaldo. Wiadomo natomiast, że w przeszłości doszło już do kilku ruchów transferowych na linii Londyn-Manchester. Na Old Trafford zakotwiczyli między innymi Michael Carrick, czy Dimitar Berbatow.

Angielski napastnik w tej kampanii w koszulce The Spurs zaliczył 32 mecze. Kane strzelił w nich 15 goli.

