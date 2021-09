Fiasko transferu Kyliana Mbappe zabolało Real Madryt, ale pozwoliło zaoszczędzić 200 milionów euro. Florentino Perez ma w planie zapewnić sobie przybycie Francuza jeszcze przed Nowym Rokiem, a latem postarać się o podpisy Erlinga Haalanda i – być może – Paula Pogby.

Real Madryt do ostatnich godzin okienka pracował nad sprowadzeniem Kyliana Mbappe

Odmowa PSG była bolesna, ale pozwoliła też zaoszczędzić Królewskim 200 milionów euro

Florentino Perez zamierza je wykorzystać, by zamiast samego Mbappe kupić również Erlinga Haalanda, a także zapewnić sobie usługi Paula Pogby

Perez chce latem stworzyć nowy galaktyczny Real Madryt

Real Madryt chciał wzmocnić swoją pozycję w europejskim futbolu, sprowadzając tego lata Kyliana Mbappe. Paris Saint-Germain pokazało niesamowitą pewność siebie, odrzucając ponad 200 milionów, które Królewscy proponowali za kartę zawodniczą Francuza.

Był to dla rekordowych mistrzów Hiszpanii bolesny cios, bowiem obecnie ich kadra daleka jest od złotych lat, w których sięgali po cztery Ligi Mistrzów w ciągu pięciu lat. Patrząc dalekosiężnie, może to jednak otworzyć Florentino Perezowi drzwi do zbudowania nowych galacticos.

Mbappe chce przejść do Realu Madryt i o ile PSG nie zdoła w ciągu czterech miesięcy przekonać go do pozostania, Francuz już 1 stycznia może ogłosić swój transfer do Realu Madryt najbliższego lata. Los Blancos wciąż będą mieli zbierane przez lata fundusze i zamierzają je wykorzystać, by sprowadzić drugą z największych gwiazd młodego pokolenia.

W Madrycie wierzą, że negocjacje z Borusiią Dortmund w sprawie Erlinga Haalanda skończą się pomyślnie. Marca pisze, że napastnik jest podekscytowany możliwością gry na Santiago Bernabeu. Trzeba jednak będzie dojść do porozumienia z Mino Raiolą, co nigdy nie jest proste, a już z pewnością nie w przypadku jego najważniejszego zawodnika.

Do tego Perez rozważa zakontraktowanie Paula Pogby jako wolnego zawodnika. Francuz wypowiadał się już na temat fascynacji Realem Madryt. Zapewnienie sobie jego usług bez konieczności opłacania kwoty odstępnego byłoby kolejnym majstersztykiem prezydenta klubu.

Rzecz jasna, powodzenie tego planu zależy od wielu zmiennych. Jeżeli jednak wszystko pójdzie po myśli włodarzy Królewskich, zespół będzie mieć wszystko, by powrócić na absolutny szczyt futbolu.

