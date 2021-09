Łukasz Fabiański zakończył karierę reprezentacyjną po Euro 2020. 36-latek ma zostać uhonorowany za swoje osiągnięcia. Niewykluczony jest także pożegnalny mecz.

W sierpniu tego roku Łukasz Fabiański zakończył karierę w reprezentacji Polski

36-latek rozegrał w koszulce z orzełkiem na piersi 56 spotkań

Po raz ostatni może wystąpić w kadrze w październiku, byłoby to oficjalne pożegnanie

Fabiański zagra pożegnalny mecz?

Jeszcze przed startem Euro 2020 w środowisku piłkarskim mówiło się, że po Euro 2020 z reprezentacją Polski pożegna się Łukasz Fabiański. 36-latek przegrał bowiem rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Wojciechem Szczęsnym. Za kadencji Paulo Sousy rozegrał tylko jedno spotkanie na osiem możliwych (z Rosją, 1:1).

Nieudany występ biało-czerwonych na europejskim czempionacie tylko utwierdził Fabiańskiego w przekonaniu, że nadszedł czas powiedzieć dość. – Uważam, że teraz nadszedł najlepszy moment, aby pożegnać się z reprezentacją. Mam już swoje lata, w ostatnim czasie zmagałem się z kilkoma mikrourazami, przez które nie mogłem być zawsze do dyspozycji. Postanowiłem ustąpić miejsca młodszym kolegom. Mamy wielu znakomitych bramkarzy, którzy – podobnie jak ja kiedyś – czekają na swoją szansę w drużynie narodowej. Niech spełniają swoje marzenia – tak swoją decyzję tłumaczył 36-latek.

Sebastian Staszewski z portalu ‘’interia.pl’’ poinformował, że aktualny prezes PZPN Cezary Kulesza zaprosił Fabiańskiego do swojej loży na mecz z Anglią. Bramkarz West Hamu nie może jednać przyjechać do Polski, gdyż wiązałoby się to z kwarantanną po powrocie na Wyspy Brytyjskie.

Kulesza chce jednak uhonorować Fabiańskiego. 36-latek ma przybyć do Warszawy w październiku. Wówczas otrzyma pamiątkową paterę za 56 meczów rozegranych w kadrze. Tym ostatnim ma być starcie z San Marino 9 października. Warunkiem jest jednak zgoda Paulo Sousy, z którą nie powinno być jednak problemu.

🆕Łukasz Fabiański nie może przylecieć do Warszawy na mecz z Anglią (obostrzenia sanitarne), ale ma pojawić się na @PGENarodowy już w październiku. Wtedy PZPN chce go pożegnać. Będzie patera, a – jeśli będzie zgoda Paulo Sousy – także występ w meczu z San Marino. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) September 2, 2021

