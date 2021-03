Piłkarz Juventusu na celowniku Pepa Guardioli

Pep Guardiola myśli już o letnim oknie transferowym i zdaniem Tuttosport widziałby u siebie jednego z piłkarzy Juventusu. Mowa o Adrienie Rabiocie.

Manchester City jest na dobrej drodze, by zdobyć w tym roku mistrzostwo Anglii. Nie oznacza to jednak, że po sezonie nie dojdzie do żadnych przetasowań kadrowych. Celem zarządu i menedżera Pepa Guardioli ma być wzmocnienie środka pola. Stąd pomysł, by do klubu trafił pomocnik o takiej charakterystyce jak Adrien Rabiot.

Numerem jeden na liście hiszpańskiego menedżera City jest podobno gracz Juventusu. Rabiot trafił do Turynu w 2019 roku z Paris Saint-Germain. Stara Dama nic za niego nie płaciła, bo wygasł wcześniej jego kontrakt.

Trzech pomocników na celowniku City

W tym sezonie Rabiot wystąpił łącznie w 32 meczach zdobył w nich dwa gole. Nim trafił do Juventusu, występował w PSG i Toulouse. Jako nastolatek zaliczył epizod w młodzieżowym zespole Manchesteru City. Nigdy nie było mu jednak dane wystąpić w Premier League.

Pep Guardiola ma obserwować też kilku innych pomocników. Jednym z nich jest Manuel Locatelli z Sassuolo. Innym Denis Zakaria z Borussii Moenchengladbach.