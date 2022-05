fot. PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele to jeden najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na rynku transferowym. Chętnych na pozyskanie Francuza nie brakuje. Tymczasem dziennikarz Ekrem Konur podał, że zawodnikiem jest też zainteresowana Chelsea.

Ousmane Dembele może wkrótce zmienić barwy klubowe

Dziennikarz Ekrem Konur sugeruje, że poważnym graczem w walce o podpis Francuza pod kontraktem jest Chelsea

25-latek ma umowę z Barcelona tylko do końca czerwca 2022 roku

Chelsea celuje w transfer Dembele

Ousmane Dembele ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca tego roku. Sternicy Katalończyków co prawda mieli plan, aby zatrzymać Francuza. Aczkolwiek kością niezgody stały się kwestie finansowe, co sprawia, że zawodnik prawdopodobnie zmieni pracodawcę.

Jeszcze niedawna wydawało się, że faworytem do pozyskania Dembele będzie PSG. Tymczasem ciekawe wieści na temat przyszłości zawodnika przekazał dziennikarz Ekrem Konur. Reprezentant Francji znalazł się podobno także na liście życzeń Chelsea.

Wcześniej pojawiły się również w mediach spekulacje, że chętny na transakcję z udziałem piłkarza Barcy może być Liverpool. Tym bardziej że Dembele jest do pozyskania na zasadzie wolnego transferu.

25-latek trafił do Barcelony w 2017 roku z Borussii Dortmund. W ostatnim sezonie Dembele wystąpił w 32 spotkaniach, notując w nich 13 asyst. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 30 milionów euro.

Dembele to od września 2016 roku reprezentant Francji. 25-latek w drużynie narodowej rozegrał jak na razie 27 meczów, notując w nich cztery trafienia.

