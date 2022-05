PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele nie zaakceptował ostatecznej oferty przedłużenia kontraktu i pożegna się z Barceloną. Reprezentant Francji poinformował już sztab szkoleniowy katalońskiego klubu, że nie pozostanie w drużynie. Teraz jego celem jest Paris Saint-Germain.

Ousmane Dembele nie przedłuży wygasającego z końcem czerwca kontraktu z Barceloną

Francuz o swojej decyzji poinformował już trenera Xaviego Hernandeza

Na przeszkodzie w osiągnięciu porozumienia stanęły oczekiwania finansowe zawodnika

Dembele przekazał decyzję Xaviemu

O odejściu Dembele z Barcelony mówiło się już podczas styczniowego okna transferowego, ale wówczas do żadnej transakcji z jego udziałem nie doszło. W pierwszej połowie roku trener Xavi Hernandez mocno postawił na Francuza, a obie strony wróciły do rozmów na temat przedłużenia wygasającego z końcem czerwca kontraktu. Jeszcze kilka tygodni temu panował co do tego optymizm i wydawało się, że porozumienie zostanie osiągnięte. Sytuacja uległa jednak zmianie.

Prowadzone negocjacje nie przyniosły pożądanego efektu. Dembele nie jest zainteresowany przedłużeniem umowy na warunkach przedstawionych mu przez klub i jak informuje AS podjął już decyzję o odejściu z zespołu. Barcelona w ostatecznej propozycji nie zdołała spełnić oczekiwań finansowych francuskiego skrzydłowego i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja w tej kwestii miała ulec zmianie.

Według hiszpańskiego dziennika, Dembele poinformował już trenerów zespołu z Xavi Hernandezem na czele, że nie przyjął propozycji przedłużenia umowy i 30 czerwca pożegna się z klubem. Piłkarz zaczął już pakować swoje rzeczy i przygotować się do wyprowadzki. Wskazuje na to również fakt, że dom w którym mieszkał w Barcelonie został ponownie wystawiony na wynajem.

Od dłuższego czasu Dembele jest łączony z Paris Saint-Germain i nie ukrywa, że chętnie spróbowałby swoich sił w drużynie ze stolicy Francji. Na przeszkodzie może jednak stanąć osoba Lusia Camposa, który ma zastąpić Leonardo na stanowisku dyrektora sportowego PSG. Portugalczyk ma być przeciwny pomysłowi sprowadzenia 25-letniego zawodnika na Parc des Princes.

