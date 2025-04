Man United zarzucił sieć na odkrycie Serie A. Wysłał skautów do Włoch

Pietro Comuzzo pokazuje się ze świetnej strony na boiskach Serie A. To przykuło uwagę Manchesteru United - poinformował brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Pietro Comuzzo

Pietro Comuzzo przykuł uwagę Manchesteru United

Pietro Comuzzo rozgrywa bardzo dobry sezon, będąc kluczowym zawodnikiem w składzie Fiorentiny. 20-letni piłkarz jest jednym z najbardziej wyróżniających się stoperów w lidze włoskiej, co oczywiście nie przechodzi bez echa. Doskonała postawa środkowego obrońcy nie umknęła bowiem uwadze lepszych klubów. Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “CaughtOffside.com” wynika, że zdolny defensor wzbudził zainteresowanie Manchesteru United.

Włodarze angielskiego giganta podobno wysłali do Włoch swoich skautów, którzy z wysokości trybun obserwują Pietro Comuzzo. Reprezentant Italii zbiera pozytywne recenzje, więc niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości wyląduje na Old Trafford. Dwudziestolatek w zespole Czerwonych Diabłów mógłby zastąpić Victora Lindelofa, którego kontrakt nie zostanie przedłużony, co poskutkuje odejściem szwedzkiego stopera z ekipy prowadzonej przez Rubena Amorima.

Pietro Comuzzo z powodzeniem występuje w barwach Fiorentiny od września 2019 roku, kiedy przeprowadził się do Florencji za 100 tysięcy euro z Pordenone Calcio. Na początku grał w drużynach młodzieżowych, a w 2023 roku awansował do pierwszego zespołu. Zdolny defensor w ekipie Violi rozegrał łącznie 40 meczów, spędzając na boisku ponad 2500 minut. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia tego zawodnika na około 25 milionów euro.