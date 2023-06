IMAGO/PPAUK Na zdjęciu: Pierre Emile Hojbjerg

Diego Simeone poszukuje środkowego pomocnika

Jednym z zawodników, który może trafić do Madrytu jest Pierre Emile Hojbjerg

Jednak negocjacje Atletico ze Spurs nie będą takie łatwe

Pierre Emile Hojbjerg zawita na Wanda Metropolitano?

Z informacji przekazanych przez portal “Relevo” wynika, że Atletico Madryt obserwuje Pierre’a Emile’a Hojbjerga. Duński pomocnik jest zdaniem Diego Simeone idealny zawodnikiem, który powalczy z Koke o miejsce w podstawowym składzie. A właśnie takiego zawodnika potrzebuje w swoim zespole popularny “Cholo”.

Władze “Los Colchoneros” mają świadomość, że nadchodzące rozmowy z Tottenhamem nie będą należały do najłatwiejszych. Zapewne działacze Spurs zażyczą sobie sporej sumy za Pierre’ Emile’a Hojbjerg. Natomiast Atletico może sprostać ich oczekiwaniom, bowiem wkrótce może dojść do skutku transfer Saula Nigueza do Arabii Saudyjskiej za bardzo wysoką kwotę odstępnego.

Atletico Madryt również jest zainteresowane sprowadzeniem Sofyana Amrabata. Jednak przyjście jednego nie wyklucza transfer drugiego. Marokańczyk oraz Hojbjerg występują w środku pola, ale ich rola na boisku znacząco się różni. Na ten moment jednak to piłkarz Fiorentiny jest bliżej przeprowadzki na Wanda Metropolitano.

