Piątek zastąpi młodą gwiazdę w Serie A?

Nie ma już większych szans, że Krzysztof Piątek zostanie w Bundeslidze na rundę wiosenną. Hertha zamierza pozbyć się Polaka, z kolei 26-latek wzbudził spore zainteresowanie dwóch ekip z Serie A. Wcześniej łączono go z powrotem do Genui czy angażem w Torino. Tymczasem jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Fiorentina także rozważa sprowadzenie Piątka, gdy zimą z ekipy Violi odejdzie Dusan Vlahović.

Krzysztof Piątek na radarze kolejnego klubu z Serie A

Początkowo największe szanse na podpisanie 26-latka dawano Genoa

Natomiast Fiorentina również rozważa sprowadzenie Polaka, ale tylko wtedy, gdy z klubu odejdzie Dusan Vlahović.

Piątek wraca do Włoch, czas na wybór klubu

Krzysztof Piątek nie jest już mile widziany w Hercie Berlin. Co więcej, stołeczny zespół wystawił Polaka na listę transferową. Ofert nie brakuje, a najgłośniej mówi się o tych z Włoch. Według Tomasza Włodarczyka, Fiorentina wkroczyła do gry o podpis 26-latka.

– “Według naszych informacji pozyskaniem naszego napastnika poważnie zainteresowana jest Fiorentina. To zresztą nie pierwszy raz kiedy Viola wzięła na radar „Pistolero”, bo rok temu także myślała o wyciągnięciu go z Berlina” – czytamy w artykule.

– “Klub szuka opcji do zastąpienia Dusana Vlahovicia, który jest jednym z najbardziej pożądanych napastników” – dodano.

Operacja doszłaby do skutku tylko pod jednym warunkiem. Z Violi musiałby odejść Dusan Vlahović. Serb od dłuższego czasu jest rozchwytywany na rynku transferowym. Obecnie największe szanse na pozyskanie utalentowanego snajpera ma Arsenal. Kanonierzy są w stanie spełnić oczekiwania finansowe samego zainteresowanego, jak i jego pracodawcy. (więcej tutaj)

W grę wchodzi półroczne wypożyczenie z opcją wykupu. Aktualnie Viola zajmuje siódmą pozycję przed wznowieniem rozgrywek Serie A. Vlahović w tym sezonie wystąpił łącznie w 22 spotkaniach, notując w nich 18 goli i trzy asysty. To właśnie, dzięki imponującej grze 21-latka zespół walczy dziś o przepustkę do europejskich pucharów.

Kiedy Piątek trafiłby do Florencji, na jego barki spadłoby wiele oczekiwań. Musiałby przecież z marszu zdobywać gole i stanowić o sile zespołu. Z drugiej strony powrót do Genoa nie byłby tak przyjemny. Dawna drużyna 26-latka walczy już tylko o utrzymanie i ma pięć punktów straty do bezpiecznego miejsca.

