fot. Pressfocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Piątek w MLS? Jest konkretne zainteresowanie

Krzysztof Piątek przeżywał poważny kryzys, ale transfer do Turcji okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę. W obecnym sezonie imponuje skutecznością zarówno w lidze tureckiej, jak i Lidze Konferencji Europy. W sumie zgromadził już dla Basaksehir 23 bramki oraz 3 asysty. Nie ulega wątpliwościom, że to dla niego najlepszy moment w karierze, zaraz po debiutanckim sezonie w Serie A.

Zobacz: Kto jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Wyjaśniamy

Forma 29-letniego napastnika budzi zainteresowanie różnych ekip. Niewykluczone, że opuści Basaksehir, aby kontynuować grę poza Europą. Dziennikarz Yağız Sabuncuoğlu przekazał, że Piątka na swojej liście życzeń ma amerykańska Atlanta United. Kierunek transferu może wydawać się zaskakujący, natomiast sam zawodnik mógłby zapewne liczyć na podwyżkę i ciekawe doświadczenie w Stanach Zjednoczonych.

W grę wchodzi ponoć transfer definitywny za kwotę 10 milionów euro. Na ten moment nie pojawia się więcej konkretów.

W przypadku przenosin do Atlanty United, Piątek dołączyłby do dwójki Polaków – Bartosza Slisza oraz Mateusza Klicha. Basaksehir ma umowę z napastnikiem ważną do połowy 2026 roku. Dla samego zawodnika byłby to dziesiąty klub w seniorskiej karierze.