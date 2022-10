PressFocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Kończąca się w czerwcu 2023 roku umowa Youssoufy Moukoko z Borussią Dortmund podsyca kolejne plotki na temat przyszłości nastoletniej gwiazdy.

Moukoko to jeden z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia

Kontrakt siedemnastolatka z BVB wygasa już 30 czerwca 2023 roku

Jego sytuację obserwują działacze Barcelony, Realu Madryt, Liverpoolu i PSG

Youssoufa Moukoko zmieni barwy klubowe?

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej katalońskiego dziennika “SPORT”, wiele znanych drużyn monitoruje sytuację napastnika Borussii Dortmund – Youssoufy Moukoko. Mowa o tak wielkich klubach jak hiszpańskie Barcelona i Real Madryt, angielski Liverpool oraz francuskie Paris Saint-Germain.

Zainteresowanie siedemnastolatkiem ze strony tych zespołów wynika nie tylko z faktu ogromnego potencjału młodziutkiego snajpera, ale także z powodu wygasającej po aktualnej kampanii umowy piłkarza, która wiąże go z BVB jedynie do 30 czerwca 2023 roku. Podobno faworytem do pozyskania Niemca kameruńskiego pochodzenia jest Liverpool.

Zobacz również:

Youssoufa Moukoko uchodzi za jeden z największych talentów akademii Borussii Dortmund w ostatnich latach. Urodzony w 2004 mega perspektywiczny zawodnik zadebiutował w Bundeslidze jako 16-latek i tym samym ustanowił nowy rekord tych rozgrywek, jeśli chodzi o najmłodszego debiutanta.

Juniorski reprezentant Niemiec w 15 meczach obecnego sezonu strzelił 3 bramki i zanotował 4 asysty. 15 milionów euro – na tyle “Transfermarkt” wycenia wartość rynkową Moukoko, jednak latem zdolny piłkarz może być do wzięcia za darmo z racji kończącego się kontraktu.

Czytaj więcej: