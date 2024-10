Pep Guardiola sensacyjnym kandydatem. Gigant nawiązał kontakt

Pep Guardiola stał się kandydatem do objęcia reprezentacji Brazylii - informuje kataloński El Nacional. Tamtejsza federacja nawiązała kontakt z otoczeniem Hiszpana.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Pep Guardiola może objąć reprezentację Brazylii

Pep Guardiola ma kontrakt z Manchesterem City do 30 czerwca 2025 roku i bardzo możliwe, że nie zdecyduje się na jego przedłużenie. Według wielu źródeł Hiszpan po dziewięciu latach chciałby spróbować nowego wyzwania. Oprócz tego szkoleniowiec jest zmartwiony problemami prawnymi Obywateli, co również ma się przyczynić do decyzji o odejściu z klubu.

Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się spekulacje na temat Pepa Guardioli w roli selekcjonera reprezentacji. Okazuje się, że już w 2025 roku taki scenariusz może znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak informuje kataloński serwis El Nacional, kontakt z otoczeniem hiszpańskiego trenera nawiązała kadra Brazylii, która nie jest przekonana do kontynuacji współpracy z Dorivalem Juniorem.

Władze brazylijskiej federacji marzą o wielkim nazwisku na ławce trenerskiej już od dawna. W minionych kilkunastu miesiącach faworytem Canarinhos był Carlo Ancelotti. Natomiast Włoch pozostał wierny Realowi Madryt i postanowił odrzucić ofertę.

Teraz Brazylia ma nadzieję, że uda jej się przekonać Pepa Guardiolę. W tym przypadku sytuacja wydaje się wiele korzystniejsza, ponieważ Hiszpanowi kończy się kontrakt i może on swobodnie zdecydować o swojej przyszłości.

