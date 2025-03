Pena może odejść z Barcelony. Ligowy rywal zainteresowany trzema piłkarzami Blaugrany

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Girona celuje w zawodników Blaugrany

Girona zwróciła uwagę na kilku zawodników FC Barcelony. Poza Erikiem Garcią, który był już wypożyczony do Girony w zeszłym sezonie, szkoleniowiec chce pozyskać także dwóch innych zawodników Barcelony. Chodzi o Inakiego Penę i Alexa Valle.

Pena najprawdopodobniej latem opuści Barcelonę. 26-letni bramkarz udowodnił już, że ma wystarczające umiejętności, by rywalizować w La Lidze, a transfer do Girony mógłby pomóc mu w odbudowie kariery. Trener Michel uważa, że hiszpański golkiper mógłby wzmocnić obronę zespołu.

Eric Garcia od dawna znajduje się na radarze Girony. Obrońca, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w klubie, pozostawił po sobie dobre wrażenie. Ligowy rywal Blaugrany próbował ponownie sprowadzić go także w poprzednim okienku, ale Hansi Flick zdecydował się go zatrzymać. Teraz zespół prowadzony przez Michela liczy na to, że w kolejnym okienku transferowym uda się przekonać klub do ponownego wypożyczenia 24-letniego stopera, który wciąż nie zdołał przebić się na stałe do składu Blaugrany.

Trzecim celem Girony jest Alex Valle. Lewy obrońca obecnie przebywa na wypożyczeniu we włoskim Como i bardzo dobrze radzi sobie w Serie A. 20-letni zawodnik jest wszechstronny i ma duży potencjał. Valle mógłby być następcą Miguela Gutierreza, który może odejść w letnim okienku.

