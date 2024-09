Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Sousa

Paulo Sousa kandydatem do objęcia Milanu

Paulo Sousa aktualnie pracuje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prowadząc klub Shabab Al-Ahli Dubaj. Jednak według najnowszych informacji były selekcjoner reprezentacji Polski może szybko wrócić do Europy. Sensacyjnymi doniesieniami podzielił się włoski portal Calciomercato.

Okazuje się, że Paulo Sousa jest jednym z kandydatów do objęcia AC Milanu. Ponoć Rossoneri cenią go z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze uważają, że Portugalczyk potrafi dogadać się z liderami oraz odpowiednio zarządza młodzieżą. Oprócz tego nie boi się narzucić własnego stylu gry, dobrze czuje się przed kamerami i trafia swoimi wypowiedziami do kibiców.

Nie da się ukryć, że wszystkie te cechy pasują do Paulo Sousy. Gdy Portugalczyk był selekcjonerem Biało-czerwonych, wielu polskich fanów utożsamiało się z filozofią trenera. Jednak czar prysł w momencie jego porzucenia reprezentacji Polski dla brazylijskiego Flamengo.

Szkoleniowiec miałby zastąpić swojego rodaka Paulo Fonsekę, który zaliczył rozczarowujący początek sezonu. W trzech meczach Serie A piłkarze Milanu zdobyli zaledwie dwa punkty, notując dwa remisy oraz porażkę. Rywalami Rossonerich w tych spotkaniach były drużyny Lazio, Parmy oraz Torino, a więc kibice z pewnością mogli liczyć na zdecydowanie lepszy dorobek.

