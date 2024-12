Dybala rozmawia z wielkim klubem. Roma gotowa na sprzedaż

Paulo Dybala jest coraz bliżej zmiany klubu. Jak informuje Ekrem Konur, agent gwiazdy AS Romy jest w kontakcie z tureckim Galatasaray.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala blisko transferu do Galatasaray

Paulo Dybala od kilku tygodni budzi duże emocje ze względu na kończący się kontrakt z AS Romą. Argentyńczyk jest bohaterem wielu spekulacji transferowych, a najnowsze z nich intensywnie łączą go z przeprowadzką do Galatasaray Stambuł. Agent gwiazdora był nawet widziany na trybunach stadionu Galaty podczas wygranego meczu z Trabzonsporem (4:3).

Jak przekonuje Ekrem Konur, zarząd Galatasaray jest zainteresowany sfinalizowaniem transferu i wydaje się, że Dybala też jest gotowy do zmiany klubu. Aby przekonać Romę do zaakceptowania transferu, turecki gigant musi zapłacić klauzulę odstępnego, która jest wymagana przy międzynarodowych transferach między 1 a 15 stycznia. Mimo to klub planuje negocjować, aby obniżyć tę kwotę.

Według La Gazzetty dello Sport władze Giallorossich również są otwarci na rozstanie z zawodnikiem. Jeśli te wszystkie doniesienia są prawdziwe, to wydaje się, że zmiana klubu Paulo Dybali, jest tylko formalnością. Pytanie jednak brzmi, czy Galatasaray zdecyduje się na uiszczenie odpowiedniej opłaty, bo to dość częsty problem w kontekście transferów do tureckiej Superligi.

Pualo Dybala dla AS Romy zagrał łącznie 95 meczów, zdobył w nich 36 bramek i zanotował 19 asyst. To bez wątpienia solidny bilans, natomiast piłkarz nie zawsze był do dyspozycji trenerów ze względu na kontuzje.

