Dybala trafi do egzotycznej ligi? Agent napastnika przybył na rozmowy

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala może przejść do Galatasaray Stambuł

Przyszłość Paulo Dybali stoi pod dużym znakiem zapytania, ponieważ kontrakt 31-latka z Romą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Wydaje się, że strony nie zwiążą się nową umową, co oznacza, że po zakończeniu obecnego sezonu napastnik będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. Pozyskanie tej klasy zawodnika bez kwoty odstępnego na pewno byłoby nie lada okazją na rynku transferowym. Co ciekawe, Argentyńczyk może obrać niespodziewany kierunek.

Jak poinformował Yagiz Sabuncuoglu z serwisu “Sports Digitale”, agent Paulo Dybali został zauważony w Stambule, gdzie prowadził rozmowy z włodarzami tamtejszego Galatasaray. Tematem negocjacji rzecz jasna była potencjalna przeprowadzka jego klienta do drużyny Lwów. 40-krotny reprezentant Argentyny nad Bosforem najprawdopodobniej mógłby liczyć na wysokie wynagrodzenie. Dlatego takie przenosiny wcale nie są wykluczone, choć bez wątpienia trudne do zrealizowania.

Paulo Dybala z powodzeniem przywdziewa koszulkę Romy od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do Rzymu za darmo z Juventusu. Dotychczasowy bilans mistrza świata w zespole Giallorossich wygląda następująco – 95 meczów, 36 bramek i 19 asyst. Ofensywny zawodnik w swoim piłkarskim CV posiada również Palermo. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Paulo Dybali na około 12 milionów euro.