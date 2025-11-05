Al-Nassr poluje na argentyńskiego gwiazdora. Stworzy duet z Ronaldo?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala przymierzany do Al-Nassr

Paulo Dybala wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym w związku z wygasającym 30 czerwca 2026 roku kontraktem z Romą. Strony jak dotąd nie osiągnęły porozumienia w sprawie nowej umowy, co rodzi spekulacje dotyczące przyszłości Argentyńczyka. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, już następnego lata Dybala mógłby być dostępny na zasadzie wolnego transferu. To naturalnie przyciąga uwagę wielu klubów, które widzą okazję do pozyskania piłkarza światowej klasy bez konieczności płacenia kwoty odstępnego.

Sprowadzenie tak uznanego zawodnika bez opłaty transferowej byłoby nie lada okazją, z której chce skorzystać wiele zespołów. Wśród zainteresowanych wymienia się m.in. Boca Juniors, CR Flamengo oraz Inter Miami, o czym informują liczne media sportowe. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że do walki o podpis gwiazdora może włączyć się również Al-Nassr. Klub z Arabii Saudyjskiej od dłuższego czasu ściąga do siebie znanych piłkarzy z Europy i teraz zamierza przeprowadzić następne głośne wzmocnienie.

Saudyjski gigant bacznie monitoruje sytuację Dybali i jest gotowy zaoferować mu ogromne zarobki, jeśli ten nie przedłuży kontraktu z Romą. W drużynie z Rijadu cofnięty napastnik mógłby stworzyć zabójczy duet w ataku z Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala, występujący w Rzymie od 2022 roku, w Serie A rozegrał łącznie 356 meczów, zdobył 130 bramek i zaliczył 75 asyst. Wcześniej 40-krotny reprezentant Argentyny przywdziewał koszulki Juventusu oraz US Palermo. Serwis „Transfermarkt” wycenia 31-letniego atakującego na 8 milionów euro.