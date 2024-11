Pogba zagra w jednym zespole z legendą? Jest zainteresowanie

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba łączony z Interem Miami

Zawieszenie Paula Pogby za stosowanie środka dopingującego zostało skrócone z czterech lat do osiemnastu miesięcy. To oznacza, że 31-letni pomocnik już w styczniu 2025 roku rozpocznie treningi, a do gry będzie mógł wrócić kilka tygodni później, a mianowicie w marcu. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik rozwiąże kontrakt z Juventusem za porozumieniem stron, ponieważ trwają zaawansowane negocjacje w tej sprawie.

Zatem wygląda na to, że 91-krotny reprezentant Francji będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Paul Pogba jest łakomym kąskiem na rynku, a jego sytuację bacznie monitorują dwa kluby ze Stanów Zjednoczonych – Inter Miami oraz Los Angeles Galaxy – wynika z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura. Środkowy pomocnik może więc zagrać w jednym zespole z Leo Messim, Luisem Suarezem i Sergio Busquetsem.

Przypomnijmy, że legendy Barcelony wspólnie występują w drużynie z Florydy, która odpadła z play-offów o mistrzostwo MLS na etapie 1/8 finału. Apetyty w Miami były zdecydowanie większe, dlatego Inter może ponownie ruszyć na zakupy. Paul Pogba na pewno wniósłby sporo jakości do ekipy prowadzonej przez Gerardo Martino. Francuz w swoim piłkarskim CV posiada wyżej wspomniany Juventus oraz Manchester United.

W ostatnim czasie mistrz świata był łączony również z Olympique’iem Marsylia.