Zieliński ocenił pierwsze chwile w Interze

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński o ofertach transferowych

Inter sprowadził latem tego roku Piotra Zielińskiego, któremu wygasł kontrakt z SSC Napoli. 97-krotny reprezentant Polski spędził pod Wezuwiuszem osiem lat. W trakcie przygotowań doznał kontuzji mięśnia uda, dlatego też zadebiutował w mediolańskim zespole w połowie września. Dotychczas zdobył dwie bramki w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach.

– To wielki klub, niczego nie brakuje. Trudne były pierwsze 3-4 dni testowe. Okres przygotowawczy był chyba najcięższy odkąd jestem we Włoszech. Tutaj piłkarz musi mieć wszystko poukładane, ma myśleć tylko o graniu – powiedział Zieliński w “Kanale Sportowym”.

Pomocnik ujawnił, że miał na stole nie tylko propozycję z Interu. – Liverpool, Arsenal, Atletico, Juventus… Zapytania od Barcelony… Lubię Włochy. Jak doszliśmy do Napoli, a dobrze się tam czułem, to trudno mi by było wyrwać się np. do Anglii. Rozważałbym Hiszpanię. Na pierwszym miejscu jednak było to, by kontynuować karierę w Italii. Jestem w Interze, ale Napoli to też wielki klub i gdybym przedłużył tam kontrakt, to też bym był szczęśliwy – wyznał szczerze wychowanek Orła Ząbkowice Śląskie.

Poruszony został również temat Michała Probierza. – Dużo rozmawia z zawodnikami. Jest bardzo fajnym trenerem. Poświęca czas każdemu, wszystkich trzyma pod prądem. Dobrze prowadzi tę reprezentację, idzie to w dobrym kierunku. Kontaktuje się z nami, dużo analizuje, zawsze jest przygotowany – zaznaczył.