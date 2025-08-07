Thomas Partey został zaprezentowany w nowym klubie. Villarreal opublikował oficjalny komunikat, w którym zamieścił dwa dosyć niespodziewane akapity.

Justin Ng/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Partey

Partey z rocznym kontraktem w La Liga

Po zakończeniu sezonu 2024/25 Thomas Partey stał się wolnym zawodnikiem – Arsenal nie przedłużył wygasającej umowy reprezentanta Ghany. Angielskie i hiszpańskie media spekulowały, iż defensywny pomocnik wróci do La Liga, gdzie występował do 2020 roku. W gronie zainteresowanych wymieniano Atletico, Barcelonę i Villarreal.

Ostatecznie Partey związał się roczną umową z ekipą Żółtej Łodzi Podwodnej, co potwierdził klub w oficjalnym komunikacie. Jednocześnie w wiadomości zawarto dwa akapity, które nie są typowe dla treści dotyczących transferów:

– Z drugiej strony klub ma również świadomość, że zawodnik jest obecnie objęty postępowaniem sądowym w Anglii. Zawodnik stanowczo utrzymuje, że jest niewinny i zaprzecza wszystkim zarzutom wobec niego. Klub szanuje podstawową zasadę domniemania niewinności i będzie czekał na wynik postępowania sądowego, które będzie odpowiedzialne za wyjaśnienie okoliczności sprawy. Ze względu na przepisy prawa angielskiego dotyczące toczących się postępowań klub nie może udzielać dalszych komentarzy.

El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.



El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 7, 2025

– Villarreal CF pragnie wyraźnie powtórzyć swoje silne zaangażowanie na rzecz poszanowania i różnorodności oraz zdecydowanie potępia wszelkie akty przemocy we wszystkich jej formach, w tym przemoc ze względu na płeć, dyskryminację, rasizm, ksenofobię lub wszelkie zachowania podważające godność osób.

Thomas Partey został oskarżony o popełnienie sześciu przestępstw natury seksualnej (pięć gwałtów i jedna napaść). Do wspomnianych wydarzeń miało dojść w latach 2021-22.