Partey z rocznym kontraktem w La Liga
Po zakończeniu sezonu 2024/25 Thomas Partey stał się wolnym zawodnikiem – Arsenal nie przedłużył wygasającej umowy reprezentanta Ghany. Angielskie i hiszpańskie media spekulowały, iż defensywny pomocnik wróci do La Liga, gdzie występował do 2020 roku. W gronie zainteresowanych wymieniano Atletico, Barcelonę i Villarreal.
Ostatecznie Partey związał się roczną umową z ekipą Żółtej Łodzi Podwodnej, co potwierdził klub w oficjalnym komunikacie. Jednocześnie w wiadomości zawarto dwa akapity, które nie są typowe dla treści dotyczących transferów:
– Z drugiej strony klub ma również świadomość, że zawodnik jest obecnie objęty postępowaniem sądowym w Anglii. Zawodnik stanowczo utrzymuje, że jest niewinny i zaprzecza wszystkim zarzutom wobec niego. Klub szanuje podstawową zasadę domniemania niewinności i będzie czekał na wynik postępowania sądowego, które będzie odpowiedzialne za wyjaśnienie okoliczności sprawy. Ze względu na przepisy prawa angielskiego dotyczące toczących się postępowań klub nie może udzielać dalszych komentarzy.
– Villarreal CF pragnie wyraźnie powtórzyć swoje silne zaangażowanie na rzecz poszanowania i różnorodności oraz zdecydowanie potępia wszelkie akty przemocy we wszystkich jej formach, w tym przemoc ze względu na płeć, dyskryminację, rasizm, ksenofobię lub wszelkie zachowania podważające godność osób.
Thomas Partey został oskarżony o popełnienie sześciu przestępstw natury seksualnej (pięć gwałtów i jedna napaść). Do wspomnianych wydarzeń miało dojść w latach 2021-22.