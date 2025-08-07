Partey zaprezentowany w nowym klubie. Zaskakująca treść komunikatu

18:44, 7. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Villarreal CF

Thomas Partey został zaprezentowany w nowym klubie. Villarreal opublikował oficjalny komunikat, w którym zamieścił dwa dosyć niespodziewane akapity.

Thomas Partey
Justin Ng/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Partey

Partey z rocznym kontraktem w La Liga

Po zakończeniu sezonu 2024/25 Thomas Partey stał się wolnym zawodnikiem – Arsenal nie przedłużył wygasającej umowy reprezentanta Ghany. Angielskie i hiszpańskie media spekulowały, iż defensywny pomocnik wróci do La Liga, gdzie występował do 2020 roku. W gronie zainteresowanych wymieniano Atletico, Barcelonę i Villarreal.

Ostatecznie Partey związał się roczną umową z ekipą Żółtej Łodzi Podwodnej, co potwierdził klub w oficjalnym komunikacie. Jednocześnie w wiadomości zawarto dwa akapity, które nie są typowe dla treści dotyczących transferów:

– Z drugiej strony klub ma również świadomość, że zawodnik jest obecnie objęty postępowaniem sądowym w Anglii. Zawodnik stanowczo utrzymuje, że jest niewinny i zaprzecza wszystkim zarzutom wobec niego. Klub szanuje podstawową zasadę domniemania niewinności i będzie czekał na wynik postępowania sądowego, które będzie odpowiedzialne za wyjaśnienie okoliczności sprawy. Ze względu na przepisy prawa angielskiego dotyczące toczących się postępowań klub nie może udzielać dalszych komentarzy.

– Villarreal CF pragnie wyraźnie powtórzyć swoje silne zaangażowanie na rzecz poszanowania i różnorodności oraz zdecydowanie potępia wszelkie akty przemocy we wszystkich jej formach, w tym przemoc ze względu na płeć, dyskryminację, rasizm, ksenofobię lub wszelkie zachowania podważające godność osób.

Thomas Partey został oskarżony o popełnienie sześciu przestępstw natury seksualnej (pięć gwałtów i jedna napaść). Do wspomnianych wydarzeń miało dojść w latach 2021-22.

