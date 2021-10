Erling Haaland, zanim dołączył do Borussii Dortmund, to mógł zasilić szeregi Juventusu. Dlaczego ostatecznie Norweg nie trafił do klubu z Turynu? Opowiedział o tym były dyrektor sportowy Starej Damy Fabio Paratici. Włoch ujawnił też, dlaczego Tottenham Hotspur nie mógł sobie pozwolić na rozstanie z Harry Kane’em.

Haaland był blisko dołączenia do Juve

Erling Haaland mimo zaledwie 21 lat jest jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników na świecie. Reprezentant Norwegii w 15 meczach w drużynie narodowej strzelił 12 goli. Z kolei w Borussii Dortmund tylko w tej kampanii trafił do siatki 11 razy w zaledwie ośmiu spotkaniach. Latem po 10 latach spędzonych w Juve z klubem z Turynu rozstał się Fabio Paratici. Działacz opowiedział o planach Juve związanych z pozyskaniem norweskiego napastnika.

– Haaland był blisko Juventusu po raz pierwszy, gdy miał 16-17 lat i grał jeszcze w Norwegii. Nie trafił jednak do nas, bo chciał mieć okazję do regularnej gry. Dlatego zdecydował się na przejście do RB Salzburg. Później znów próbowaliśmy go pozyskać, ale tym razem zdecydował się na Borussię Dortmund – mówił Paratici cytowany przez Football Italia.

– Mając 20 lat łatwiej o regularną grę w BVB niż w Juve. Zwłaszcza że w tamtym czasie o ofensywie w Juventusie decydowali Paulo Dybala i Gonzalo Higuain. Haaland wybrał po prostu inną sportową drogę – rzekł Włoch.

Kane rozumiał sytuację Tottenhamu

Paratici wypowiedział się również na temat Harry’ego Kane’a, który ostatniego lata mógł dołączyć do Man City. Kapitan reprezentacji Anglii ostatecznie nie zmienił barw klubowych.

– Mamy jednego z najlepszych środkowych napastników na świecie. Cieszymy się, że jest z nami. Rozpoczęliśmy proces odbudowy klubu i do tego był nam potrzebny nasz najważniejszy zawodnik. Nie mogliśmy sobie pozwolić na sprzedaż Kane’a – rzekł przedstawiciel The Spurs.

– Harry to bardzo inteligentny człowiek. Dba o klub, więc rozumiał nasze podejście. Nie było dla niego problemem to, że został w Tottenhamie – przekonywał Paratici.

28-letni napastnik to wychowanek The Spurs. W trakcie swojej kariery był wypożyczany do Leyton Orient, Millwall, Norwich i Leicester City. W szeregach Tottenhamu wystąpił łącznie w 346 meczach, zdobywając w nich 227 bramek. Kane ma umowę z Tottenhamem ważną do końca czerwca 2024 roku.

