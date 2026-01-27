Palmer łączony z hitowym transferem! Chelsea odpowiada

Cole Palmer w ostatnich dniach trafił na listę życzeń Manchesteru United. Gwiazdor ma być chętny na zmianę klubu. Chelsea wyklucza transfer - informuje Kaveh Solhekol.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea nie sprzeda Palmera. To lider drużyny

Cole Palmer nie był pierwszym wyborem Pepa Guardioli w Manchesterze City, dlatego postanowił spróbować swoich sił w innym otoczeniu. Transfer do Chelsea za 47 milionów euro z pozoru wydawał się być zaskakujący, podobnie jak wydana przez giganta kwota, ale z perspektywy czasu należy ocenić ten ruch wyłącznie pozytywnie. Anglik szybko stał się liderem nowej drużyny, wyrastając na jednego z najlepszych piłkarzy całej Premier League. Szczególnie udany był dla niego debiutancki sezon, który zakończył z dorobkiem 22 bramek oraz 11 asyst w samej lidze.

Obecna kampania nie układa się dla niego dobrze. Palmer stracił wiele spotkań z powodu kontuzji, która dopiero ostatnio pozwoliła mu wrócić do regularnej gry. Problemy zdrowotne wciąż go trapią, dlatego nie może nawiązać do swojej najlepszej formy. Mimo tego, uzbierał pięć bramek w 13 występach.

Po zmianie trenera w Chelsea nie brakuje medialnych doniesień dotyczących przyszłości niektórych piłkarzy. Liam Rosenior może zrezygnować chociażby z Enzo Fernandeza, a z Manchesterem United łączony jest właśnie Palmer. Uważa się, że obecnie przechodzi trudny czas w Londynie i byłby skłonny wrócić do Manchesteru. Tym razem zasiliłby szeregi Czerwonych Diabłów.

Zgodnie z oczekiwaniami, na taki ruch zgody nie wyrazi Chelsea, która widzi w Palmerze lidera projektu w kolejnych latach. Jego kontrakt obowiązuje do 2033 roku, więc to klub posiada wszystkie kluczowe karty w ręku. The Blues wciąż wierzą w reprezentanta Anglii i wyczekują jego powrotu do najlepszej dyspozycji.