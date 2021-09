Wygląda na to, że Ousmane Dembele znalazł się na liście życzeń dwóch gigantów z Manchesteru. Według Daily Mail, Francuz nie zamierza przedłużać wygasającego w czerwcu kontraktu. Stąd też będzie to idealna okazja do pozyskania skrzydłowego zupełnie za darmo.

Manchester United rozważa sprowadzenie Ousmane Dembele w przyszłym letnim oknie transferowym

Zawodnik nie jest zadowolony z pobytu w Katalonii, więc rozważy każdy potencjalny kierunek

Daily Mail twierdzi, że do gry o Francuza może już zimą wkroczyć Manchester City

United nie rezygnuje z wzmocnienia ofensywy

Tego lata Manchester United wydał na nowe nabytki 126 mln funtów. Szeregi zespołu zasilili Jadon Sancho, Raphael Varane oraz Cristiano Ronaldo. Cała trójka notuje dobre występy, więc nie możemy mówić w tym przypadku o wyrzuceniu ogromnych pieniędzy w błoto.

Tymczasem właściciele Czerwonych Diabłów wciąż myślą o kolejnych wzmocnieniach. Glazerowie są skłonni zakontraktować w lipcu Ousmane Dembele. Francuzowi wygasa kontrakt w FC Barcelonie wraz z końcem sezonu. Stąd też dziennikarze Daily Mail przeanalizowali całą sytuację. Okazuje się, że przedstawiciele United nawiązali kontakt z agentem piłkarza. Na ten moment obie strony rozmawiały jedynie o przyszłości piłkarza, ale szacuje się, że ekipa z Old Trafford realnie myśli o sprowadzeniu Dembele.

Niemniej jednak 24-latek jest specyficznym zawodnikiem. Duma Katalonii zapłaciła za ówczesnego gracza BVB prawie 100 mln funtów. Co ciekawe, reprezentant Trójkolorowych już w debiucie na hiszpańskich boiskach zerwał ścięgno podkolanowe. Z koeli w 2019 r. uraz powrócił i Dembele wypadł na kolejne dziewięć miesięcy.

Pobyt Francuza w Blaugranie jest jednym wielkim rozczarowaniem. Nie raz zarzucano mu spóźnianie się na treningi czy też stosowanie nieodpowiedniej diety żywieniowej. Od 2017 r. rozegrał w La Liga jedynie 81 spotkań, w których zdobył łącznie 18 goli i 14 asyst.

Manchester City również ma chrapkę na Dembele

Joan Laporta chciałby przedłużyć umowę z Demeble, ale ze sportowego punktu widzenia w jakim miejscu znajduje się teraz FC Barcelona, o ten ruch może być zwyczajnie trudno.

Na dodatek szacuje się, że gracz nie najlepiej czuje się w Katalonii, przez co rozważa każdy możliwy kierunek. Wewnątrz klubu również dzieje się sporo, natomiast sam zainteresowany leczy obecnie kontuzję uda.

Nie przeszkadza to jednak innym zespołom w walce o podpis utalentowanego piłkarza. Daily Mail uważa, że Manchester City jest skłonna zaoferować wymianę już zimą. Tym sposobem Raheem Sterling miałby trafić na Camp Nou, ponieważ Anglik od jakiegoś czasu szuka wyjścia z projektu Josepa Guardioli.

Przeczytaj również: Martinez zdementował medialne spekulacje ws. Barcelony