Saga związana z przyszłością Ousmane Dembele zdaje się dobiegać końca. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać nowego pracodawcę Francuza. Na jego pozostanie wciąż liczy Barca, jednak do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu dojść się nie udało. Jak donosi dziennik Sport, do zespołów zainteresowanych Francuzem dołączył Liverpool.

Barca w ostatnich tygodniach pracowała nad przedłużeniem umowy ze skrzydłowym

Klub nie był w stanie sprostać finansowym wymaganiom Francuza

O sytuację zawodnika spytał Liverpool

Odejście Dembele ciosem dla Xaviego

Barca od wielu tygodni pracuje nad dojściem do porozumienia z Ousmanem Dembele w kwestii przedłużenia umowy. Ostatni sezon był najlepszym w karierze skrzydłowego. Francuz regularnie grał w podstawowym składzie, rozgrywał i asystował, a sztab szkoleniowy był zadowolony z jego postawy. Wielu dziennikarzy umieściło Dembele w swoich “11 sezonu La Liga”. Zawodnik został najlepszym asystentem ostatniego sezonu ligi hiszpańskiej z 13 otwierającymi podaniami.

Zdaniem dziennikarzy Sportu, do walki o podpis Dembele zamierza włączyć się Liverpool. Włodarze The Reds szukają już alternatyw na wypadek odejścia Sadio Mane, który według mediów porozumiał się w tej sprawie z Bayernem Monachium. Wówczas powstała by spora dziura w składzie, którą wypełnić mógłby właśnie Dembele. Wszystko wskazuje na to, że Dumie Katalonii nie uda się powstrzymać Francuza przed transferem.

Liverpool ‘contact Ousmane Dembele as Jurgen Klopp fears Sadio Mane could quit for Bayern Munich’https://t.co/IcLlV1HGFC — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 28, 2022

Odejście Dembele będzie poważnym ciosem dla Xaviego, który był ogromnym fanem jego talentu. Szkoleniowiec Blaugrany domagał się jego pozostania. Będący w fatalnej sytuacji finansowej klub nie był jednak w stanie dojść do porozumienia z agentami zawodnika w kwestii przedłużenia kontraktu.

Kariera Dembele w barwach FC Barcelony naznaczona była kontuzjami. W przeciągu 5 lat skrzydłowy rozegrał dla klubu 150 meczów, w trakcie których strzelił 32 bramki i zanotował 34 asysty. Barca zapłaciła za niego Borussi Dortmund w sierpniu 2017 roku według portalu Transfermarkt 140 milionów euro.

