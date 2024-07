Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Daniel Hakans zostanie nowym piłkarzem Lecha Poznań

Lech Poznań w trakcie letniego okna transferowego dość ostrożnie działa na rynku. Do tej pory władze klubu przeprowadziły zaledwie dwa transfery. Pierwszy zespół wzmocnił obrońca Alex Douglas oraz napastnik Bryan Fibema. W najbliższych dniach kibice poznańskiej lokomotywy mogą spodziewać się kolejnych wzmocnień. Co więcej, Lech na nowego piłkarza wyda prawie milion euro.

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl do Polski przyleciał Daniel Hakans. Skrzydłowy z Finlandii przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Z poznańskim klubem zwiąże się umową do czerwca 2028 roku. Sprowadzenie piłkarza Valerengi wynika z bezpośredniej sprzedaży Kristoffera Velde do Olympiakosu Pireus. Reprezentant Finlandii w zespole Nielsa Frederiksena ma zastąpić byłą gwiazdę klubu.

Daniel Hakans to ośmiokrotny reprezentant kraju, który obecnie występuje w drugoligowej Valerendze w Norwegii. W bieżącym sezonie rozegrał 9 meczów, w których zdobył 5 bramek. Zanim zimą ubiegłego roku przeniósł się do Valerengi grał wcześniej w innym norweskim klubie – FK Jerv. Na drugi poziom rozgrywkowy w Norwegii trafił z rodzimej ligi, a dokładnie z SJK Seinajoki.

Lech Poznań po 2. kolejkach PKO BP Ekstraklasy zajmuje 7. miejsce w lidze z dorobkiem 3 punktów. Podopieczni duńskiego trenera na start wygrali (2:0) z Górnikiem Zabrze, lecz później niespodziewanie stracili punkty z Widzewem Łódź, przegrywając (1:2).