PressFocus Na zdjęciu: Real Sociedad

Oskar Tomczyk to jeden z największych talentów w akademii Lecha Poznań

17-letni napastnik znajduje się na celowniku hiszpańskiego Realu Sociedad

Młodzieżowy reprezentant Polski ostatnio zmienił agencję menadżerską

Lech Poznań chce przedłużyć kontrakt, Real Sociedad na horyzoncie

Oskar Tomczyk znalazł się na radarze Realu Sociedad – podaje Piotr Koźmiński z redakcji “WP Sportowe Fakty”. Co więcej, hiszpański klub ma być bardzo mocno zainteresowany zakontraktowaniem 17-letniego napastnika, który ostatnio związał się z międzynarodową agencją menadżerską.

Lech Poznań chciałby przedłużyć umowę ze swoim zawodnikiem, ponieważ kontrakt pomiędzy stronami wygasa zimą. To oznacza, że utalentowany piłkarz już latem mógłby dogadać się z nowym zespołem ws. darmowego transferu, który miałby zostać sfinalizowany w styczniu.

Wychowanek Kolejorza jest reprezentantem Polski do lat 17 i obecnie przebywa na Mistrzostwach Europy U-17, które odbywają się na Węgrzech. Gdyby Oskar Tomczyk przeszedł do Realu Sociedad, to na początku zapewne wzmocniłby zespól rezerw lub drużynę juniorów.