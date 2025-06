Prawdziwe szaleństwo. Talent Jagiellonii rozchwytywany!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Jagiellonia zarobi krocie na talencie? Wielkie zainteresowanie

Oskar Pietuszewski ma za sobą przełomowy sezon. Na stałe dołączył do pierwszej drużyny Jagiellonii Białystok, gromadząc w Ekstraklasie 15 spotkań. Przełożyło się to na jedno trafienie oraz asystę. Nastolatek zebrał również pierwsze doświadczenie w europejskich pucharach, potwierdzając, że jest już gotowy na skuteczną grę w seniorach.

W przyszłej kampanii jego rola ma się poszerzyć. Adrian Siemieniec planuje postawić na niego na „dziesiątce”, gdzie do tej pory nietykalny był Jesus Imaz. Hiszpan jest coraz starszy i potrzebuje jakościowego konkurenta – będzie nim właśnie Pietuszewski. Nie wiadomo natomiast, jak długo Jagiellonia Białystok będzie mogła cieszyć się grą swojego wychowanka. Jego talent dostrzegają największe kluby w Europie, które pragną pozyskać go jak najszybciej.

Jakiś czas temu Pietuszewski przedłużył umowę z Jagiellonią, co oznacza, że tego lata do jego odejścia zapewne jeszcze nie dojdzie. Łukasz Olkowicz w programie na kanale Meczyki.pl ujawnił, że agent Mariusz Piekarski otrzymał za 17-latka zapytania z aż 40 różnych klubów. To ogromna skala, pokazująca, że Pietuszewski uchodzi za wielki talent w całej Europie.

Młodzieżowy reprezentant Polski jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na milion euro. Jeśli Jagiellonia zatrzyma go jeszcze na jakiś czas, zarobi na nim znacznie więcej.