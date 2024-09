ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Galatasaray blisko pozyskania Osimhena, napastnik powiedział tak

Victor Osimhen był jednym z bohaterów ostatniego dnia letniego okna transferowego. Napastnik do ostatnich sekund czekał na rozwój wydarzeń ws. transferu do Chelsea bądź Al-Ahli. Ostatecznie obie transakcje zakończyły się niepowodzeniem, przez co zawodnik był zmuszony pozostać w obecnym klubie. Natomiast w poniedziałek nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji ws. gwiazdora Napoli. Do klubu wpłynęła oferta wypożyczenia, którą złożył mistrz Turcji – Galatasaray.

Fabrizio Romano poinformował, że napastnik Napoli zdecydował się przystać na możliwość wypożyczenia do Galatasaray. Równocześnie dziennikarz zaznaczył, że Osimhen poprosił klub o obniżenie klauzuli odstępnego z 130 milionów euro do 75 mln. Ponadto chciałby, żeby w umowie znalazła się klauzula odstępnego, która będzie mogła zostać aktywowana w styczniu. Jest to zabezpieczenie na wypadek gdyby zimą po reprezentanta Nigerii zgłosiły się czołowe kluby w Europie. Aktualnie obie strony dopinają szczegóły warunków umowy.

Galatasaray w poprzednim sezonie wywalczył mistrzostwo kraju, dzięki czemu brał udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. W decydującym dwumeczu przegrali jednak z Young Boys Berno, dlatego w bieżących rozgrywkach europejskich pucharów wystąpią w Lidze Europy. Z kolei w lidze tureckiej po trzech meczach mają na swoim koncie 9 punktów, co daje im 2. miejsce w tabeli ligowej.