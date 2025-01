Guardiola wybrał nowego napastnika. Man City musi zapłacić fortunę

Action Plus Sports Images / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Omar Marmoush

Omar Marmoush wyceniony na 80 mln euro

Manchester City na półmetku sezonu Premier League zajmuje dopiero 6. miejsce w ligowej tabeli. Drużyna The Citizens triumfowała w poprzednich czterech kampaniach tych rozgrywek i była największym faworytem do sięgnięcia po tytuł również w sezonie 2024/2025. Rzeczywistość okazała się jednak inna i podopieczni Pepa Guardioli póki co nie mogą być pewni nawet awansu do następnej edycji Ligi Mistrzów.

Włodarze Obywateli chcą ratować trwającą kampanię, dlatego zapowiadają aktywność podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Manchester City od jakiegoś czasu pracuje nad dwoma wzmocnieniami do linii obrony, prowadząc rozmowy sprawie pozyskania Abdukodira Khusanova z RC Lens oraz Vitora Reisa z SE Palmeiras. Ponadto Pep Guardiola liczy na zwiększenie rywalizacji w formacji ofensywnej.

Faworytem hiszpańskiego szkoleniowca jest Omar Marmoush z Eintrachtu Frankfurt. Słynny trener ceni umiejętności 25-letniego napastnika, który robi furorę na boiskach Bundesligi w barwach ekipy Orłów. Jego bilans we wszystkich rozgrywkach obecnego sezonu to 24 spotkania, 18 goli i 12 asyst. Obywatele muszą jednak liczyć się z ogromnym wydatkiem, ponieważ według Floriana Plettenberga ze stacji telewizyjnej “Sky Sports” niemiecki klub wycenił swoją gwiazdę na 80 milionów euro.