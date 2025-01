Joshua Kimmich na liście giganta. Opuści Bayern, aby zastąpić gwiazdę?

dpa picture alliance / EFTI / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich zamieni Bayern na Liverpool?

Joshua Kimmich znalazł się na liście życzeń Liverpoolu jako potencjalny następca Trenta Alexandra-Arnolda. Obecny kontrakt piłkarza z Bayernem Monachium wygasa 30 czerwca 2025 roku. Jego przyszłość w bawarskim klubie nadal pozostaje niepewna ze względu na brak porozumienia ws. przedłużenia umowy.

Kimmich wraz z Bayernem zdobył Ligę Mistrzów oraz wiele innych trofeów. Ten fakt czyni go atrakcyjnym celem transferowym dla zespołów szukających wszechstronnego i doświadczonego gracza. Potencjalne przejście do Liverpoolu dałoby mu możliwość zastąpienia Alexandra-Arnolda na pozycji prawego obrońcy, a także gry na pozycji numer sześć, co pasuje do planów taktycznych Arne Slota.

Transfer Niemca wydaje się prawdziwym strzałem w dziesiątkę dla klubu z Anfield, ale jego realizacja przede wszystkim zależy od powodzenia rozmów zawodnika z Bayernem. Ponadto zainteresowanie Kimmichem wyrażają również Manchester City i Barcelona. Dlatego Liverpool musi być gotowy do konkurencji z innymi europejskimi gigantami.

Tymczasem niejasna pozostaje przyszłość Alexandra-Arnolda w Liverpoolu. Jego kontrakt dobiega końca, a zainteresowanie ze strony Realu Madryt sprawia, że sytuacja stała się bardzo napięta. Klub z Anfield planuje zaoferować mu nową umowę w ciągu najbliższych tygodni, co będzie kluczowe dla decyzji Anglika o pozostaniu na Merseyside lub poszukiwaniu nowych wyzwań. Jeśli defensor zdecyduje się odejść, Liverpool stanie przed trudnym zadaniem znalezienia odpowiedniego zastępcy, a zdobycie Kimmicha mogłoby być idealnym rozwiązaniem tego problemu.