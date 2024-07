Transfery – relacja na żywo [środa 24.07.2024]

Transfery live z Goal.pl - zapraszamy do relacji na żywo z rynku transferowego w Europie. Sprawdzamy aktualne plotki transferowe oraz potwierdzone umowy między największymi klubami na Starym Kontynencie.

Pressfocus Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

We wczorajszych doniesieniach transferowych nie brakowało informacji o Polakach. Arkadiuszem Milikiem mają interesować się kluby z Premier League. Jakub Piotrowskie jest natomiast blisko przenosin do włoskiej Serie A. Mieliśmy też kolejne informacje o transferach takich zawodników jak Victor Osimhen czy Matthijs de Light. Co przyniesie nam środa na rynku transferowym? Sprawdzamy!

Transfery piłkarskie na żywo – środa 24 lipca 2024