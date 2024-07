PA Images / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Antonio Rudiger może opuścić Real Madryt i trafić do Saudi Pro League

Real Madryt podczas letniego okna transferowego skupił swoją uwagę na wzmocnieniu formacji ofensywnych. Do zespołu z Estadio Santiago Bernabeu dołączył Kylian Mbappe oraz Endrick. Choć w kadrze Królewskich aktualnie znajduje się zaledwie trzech środkowych obrońców, to wciąż nie zdecydowano się sprowadzić dodatkowego stopera. Sytuacja może stać się jeszcze trudniejsza, bowiem klub z Arabii Saudyjskiej wziął za cel transfer jednego z trzech defensywnych graczy.

Jak poinformował portal El Chiringuito TV na radarze Al-Ittihad znalazł się Antonio Rudiger. Co więcej, klub, w którym występuje m.in. Karim Benzema i N’Golo Kante są gotowi zaoferować mu pensję na poziomie 12-13 milionów euro. Co ciekawe nie jest to pierwsza drużyna z Półwyspu Arabskiego, która marzy o transferze reprezentanta Niemiec. Podczas Euro 2024 31-letni obrońca otrzymał ofertę z Al-Nassr i Al-Hilal. Propozycję obu klubów zostały jednak odrzucone ze względu na udział z Die Manschaft w Mistrzostwach Europy.

Utrata doświadczonego stopera byłaby olbrzymim ciosem dla Carlo Ancelottiego. Obecnie włoski taktyk na środku formacji defensywnej ma do dyspozycji tylko Rudigera, Militao i Vallejo. Po zakończeniu poprzedniego sezonu z Realem pożegnał się Nacho, zaś do Napoli sprzedany został Rafa Marin.

Antonio Rudiger w Realu Madryt występuje od sezonu 2022/2023, gdy trafił do Hiszpanii z Chelsea na zasadzie wolnego transferu. W poprzednich rozgrywkach uzbierał łącznie 48 meczów, w których zdobył 2 bramki.