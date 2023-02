PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez przeniósł się z Benfiki Lizbona do Chelsea. “The Blues” w końcu przedstawili swojego nowego gwiazdora. Środkowy pomocnik będzie kosztował 121 milionów euro, czym ustanowi nowy rekord transferowy Premier League.

Chelsea rzutem na taśmę sprowadziła Enzo Fernandeza

Kwota tej transakcji wyniosła aż 121 milionów euro

To najdroższy transfer w historii Premier League

Mistrz świata zagra na Stamford Bridge

Chelsea za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowała o sprowadzeniu na zasadzie transferu definitywnego Enzo Fernandeza z Benfiki Lizbona. Środkowy pomocnik pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie parafował umowę z nowym klubem. Kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku.

Włodarze “The Blues” prowadzili długie negocjacje z władzami portugalskiego klubu, a w ostatnich godzinach zimowego okienka obu stronom wreszcie udało się dojść do porozumienia. Londyński zespół zapłaci za Argentyńczyka 121 milionów euro, czym ustanowi nowy rekord transferowy Premier League. Do tej pory na czele była przeprowadzka Jacka Grealisha z Aston Villi do Manchesteru City (117 milionów euro).

A world champion in Chelsea Blue. 🔵 pic.twitter.com/g5SOPFjlA7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 1, 2023

Amerykańscy właściciele Chelsea spłacą ten transfer w sześciu ratach, a pierwsza z nich w wysokości 45 milionów euro zostanie wpłacona zaraz po przenosinach 22-latka do Anglii. Aż 25% z całej kwoty transakcji powędruje do River Plate, czyli pierwszego klubu Enzo Fernandeza. Będzie to około 30 milionów euro.

Niezwykle utalentowany zawodnik, który był najlepszym młodym piłkarzem mundialu w Katarze, w 29 meczach obecnego sezonu zdobył 4 bramki i zaliczył 7 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia 10-krotnego reprezentanta “Albiceleste” na około 55 milionów euro.

