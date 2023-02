PressFocus Na zdjęciu: Mychajło Mudryk (Chelsea FC - Crystal Palace)

Chelsea bez wątpienia była najbardziej aktywnym klubem w zimowym okienku transferowym. Todd Boehly, właściciel The Blues, nie zamierzał ograniczać styczniowych wydatków. Kogo kupili londyńczycy i jakie kwoty przeznaczyli na poszczególnych zawodników?

Chelsea ma za sobą szalone okienko transferowe

The Blues wydali łącznie 329 milionów euro

Klub ze Stamford Bridge pozyskał ośmiu zawodników

Ogromne wydatki Chelsea

Chelsea w zimowym okienku transferowym sprowadziła aż ośmiu zawodników. Za wszystkie transakcje The Blues zapłacą łącznie 329 milionów euro. Najwięcej kosztował Enzo Fernandez, na którego londyńczycy wydali aż 121 mln, natomiast najmniej kosztowne było wypożyczenie Joao Felixa. Półroczny pobyt Portugalczyka na Stamford Bridge to wydatek 11 mln.

Stołeczny klub wydał aż o 266 milionów więcej, niż drugi najbardziej aktywny klub w zimie. Ta pozycja należy do Southampton, które na styczniowe transfer wyłożyło około 63 mln. The Blues sprzedali tylko jednego zawodnika – Jorginho za nieco ponad 11 mln przeszedł do Arsenalu.

Podsumowanie transferów Chelsea: