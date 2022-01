PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard i Alessandro Bastoni

Liverpool czekają w najbliższym czasie poważne kłopoty, co jest związane z wyjazdem czołowych zawodników na Puchar Narodów Afryki. Menedżer Juergen Klopp wpadł na zaskakujący pomysł, który miałby pomóc w rozwiązaniu problemu, ale niechętny do jego realizacji jest zarząd klubu.

Liverpool przez kilka tygodni będzie osłabiony brakiem Sadio Mane i Mohameda Salaha

Zdaniem Juergena Kloppa rozwiązaniem tego problemu mogłoby być sprowadzenie Edena Hazarda

Weto takiemu pomysłowi postawiły jednak władze Liverpoolu

Hazard lekiem na problemy?

Już wkrótce na rozgrywki Pucharu Narodów Afryki udadzą się Sadio Mane i Mohamed Salah, którzy w dużej mierze stanowią o sile ofensywnej klubu z Anfield Road. Pod ich nieobecność menedżer Liverpoolu Juergen Klopp w ataku będzie miał do dyspozycji jedynie Roberto Firmino, Diogo Jota, Divocka Origiego i Takumiego Minamino. Duże osłabienia i znacznie węższe pola manewru mogą odegrać również znaczenie w walce Liverpoolu o mistrzowski tytuł. Już teraz The Reds tracą do prowadzącego Manchesteru City 12 punktów i jeżeli chcą pozostać w grze nie mogą sobie pozwolić na kolejne potknięcia w nadchodzących tygodniach.

Na Anfield Road szukają najlepszego rozwiązania tej sytuacji. Jak informuje El Nacional, z zaskakującym pomysłem do zarządu klubu zwrócił się sam Klopp, który zasugerował władzom klubu sprowadzenie reprezentanta Belgii Edena Hazarda. Doświadczony zawodnik ma “zielone światło” na odejście z Realu Madryt, a zdaniem niemieckiego szkoleniowca mógłby pomóc drużynie w walce o tytuł.

Wszystko jednak wskazuje na to, że do transferu nie dojdzie. Władze Liverpoolu uważają, że to zły pomysł i raczej nie wydadzą zgody na dokonanie transferu. Niemiec miał już zostać poinformowany, że może zapomnieć o pozyskaniu Hazarda, a wpływ na takie stanowisko mają regularne problemy zdrowotne, z jakimi zmaga się 30-letni piłkarz.

