Hazard nie chce rozstać się z Realem Madryt. Belg ma ważny powód

fot. PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard od dłuższego czasu łączony jest przez przedstawicieli mediów ze zmianą barw klubowych. Nowe informacje na temat reprezentanta Belgii przekazał AS.

Eden Hazard od dłuższego czasu przez przedstawicieli hiszpańskich mediów jest łączony z różnymi klubami

AS przekonuje, że Belg nie myśli o zmianie pracodawcy

Reprezentant Belgii niebawem znów zostanie ojcem

Hazard nie myśli o zmianie klubu

Eden Hazard ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2024 roku. Najnowsze doniesienia mediów dają do zrozumienia, że Belg nie myśli o rozstaniu z hiszpańskim klubem. Wpływ na to ma mieć fakt, że doświadczonemu piłkarzowi wkrótce powiększy się rodzina. Hazard jednocześnie nie chce niepotrzebnych zmian w swoim życiu.

Belg trafił do ekipy ze stolicy Hiszpanii latem 2019 rok. Dołączył do Realu z Chelsea za 115 milionów euro. Jak na razie wystąpił w szeregach Los Blancos w 56 spotkaniach, notując w nich pięć trafień i dziewięć asyst. Ostatnio jego gra jest częściej krytykowana niż chwalona. Następstwem tego są medialne spekulacje dotyczące transferu zawodnika. Rynkowa wartość Hazarda wynosi mniej więcej 25 milionów euro.

Real Madryt w tym roku ma do rozegrania jeszcze tylko jedno spotkania. Królewscy w ramach 21. kolejki La Liga zmierza się z Athletic Bilbao. Mecz odbędzie się 22 grudnia. Tymczasem tuż po Nowym Roku ekipa z Santiago Bernabeu zagra z Getafe. Arcyciekawie zapowiada się natomiast starcie Los Blancos z Barceloną w półfinale Superpucharu Hiszpanii.

