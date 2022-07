PressFocus Na zdjęciu: Omar Richards jeszcze w barwach Reading

Omar Richards po zaledwie roku żegna się z Bayernem Monachium i wraca do Anglii. 24-letni obrońca został w niedzielę nowym piłkarzem beniaminka Premier League – Nottingham Forest.

Omar Richards został nowym zawodnikiem Nottingham Forest

Do beniaminka Premier League przechodzi z Bayernu Monachium, w którym grał przez ostatni rok

W zespole ze stolicy Bawarii rozegrał łącznie 17 spotkań

Omar Richards zamienił Bayern na Nottignham

Richards, który jest wychowankiem Fulham, latem ubiegłego roku przeszedł na zasadzie wolnego transferu z Reading do Bayernu Monachium. Boczny obrońca nie miał szans na regularne występy w podstawowym składzie bawarskiego giganta, ale zdołał wystąpić w 17 meczach poprzedniego sezonu we wszystkich rozgrywkach.

Teraz obie strony doszły do porozumienia, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie. Po 24-letniego zawodnika zgłosiło się Nottingham Forest, które przygotowuje się do występów w Premier League, po wywalczeniu awansu w poprzednim sezonie.

W niedzielę Nottingham Forest potwierdziło podpisanie czteroletniego kontraktu z Richardsem, który przenosi się do klubu na zasadzie definitywnego transferu. Według nieoficjalnych informacji kwota transferu opiewa na 8,5 miliona euro + 1,5 miliona euro w bonusach.

– Jestem podekscytowany powrotem do Anglii poprzez dołączenie do Nottingham Forest w tym ekscytującym czasie. Klub miał niesamowite ostatnie miesiące i przed powrotem do Premier League ma wielkie ambicje – powiedział Richards, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Grałem przeciwko Forest w przeszłości i mogą liczyć na wielkie wsparcie ze strony swoich fanów, podczas gdy City Ground jest niesamowitym miejscem, które mogę teraz nazwać domem – dodał obrońca.

