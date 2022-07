PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona w najbliższych godzinach przedstawi Bayernowi Monachium kolejną ofertę w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Propozycja ta ma być zbliżona do oczekiwań finansowych niemieckiego klubu.

FC Barcelona nie rezygnuje ze starań o pozyskanie Roberta Lewandowskiego, który jest zdecydowany na przenosiny do stolicy Katalonii

Bayern Monachium wkrótce otrzyma już czwartą ofertę ze strony katalońskiego klubu

Jeżeli kluby nie osiągną porozumienia, Lewandowski we wtorek rozpocznie przygotowania z Bayernem do nowego sezonu

FC Barcelona walczy o Lewandowskiego

FC Barcelona przedstawiła Bayernowi już trzy oferty w sprawie Lewandowskiego, ale żadna z nich nie spotkała się z akceptacją władz mistrzów Niemiec. Ostatnia propozycja opiewała na 40 milionów euro plus ewentualne bonusy. Oczekiwania finansowe Bayernu były jednak znacznie wyższe.

Jak informuje Sport1, niebawem na biurka Bayernu trafi kolejna propozycja ze strony Barcelony, która powinna być zbliżona do kwoty 50 milionów euro, którą monachijczycy oczekują za Roberta Lewandowskiego. Otoczenie polskiego napastnika nadal wyraża przekonanie, że transfer zostanie sfinalizowany podczas trwającego okna transferowego.

Reprezentant Polski liczy na jak najszybsze sfinalizowanie rozmów, bowiem bardzo niechętnie podchodzi do konieczności ponownego powrotu do treningów w Bayernie. Wszystko jednak wskazuje na to, że bez tego się nie obejdzie, bowiem klub z Monachium przygotowania do nowego sezonu rozpocznie już we wtorek. W stolicy Bawarii oczekują, że Lewandowski pojawi się na pierwszym treningu drużyny.

Według informacji niemieckich mediów Lewandowski nie zamierza iść na wojnę z Bayernem i ewentualny strajk nie wchodzi w grę.

Zobacz także: Rio Ferdinand: tylko Lewandowski jest w stanie zastąpić Ronaldo