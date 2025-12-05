Nsame zostanie w Legii?! Klub zdecydował co dalej

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Legia chce, aby Nsame podpisał nowy kontrakt

Legia Warszawa w tym sezonie spisuje się bardzo, ale to bardzo słabo. Właściwie można powiedzieć, że stołeczny klub jest w największym kryzysie ostatnich lat i sytuację tę można jedynie porównać do tej za kadencji Czesława Michniewicza i przejęcia zespołu przez Marka Gołębiewskiego. Wiele więc wskazuje na to, że obecną kampanię będzie trzeba spisać na straty i marzenia o powrocie na mistrzowski tron odłożyć przynajmniej do przyszłego roku.

Niemniej już teraz trzeba myśleć o tym, co dalej, bo choć zespół po ponad miesiącu nie ma nowego trenera, to o budowie kadry na kolejną kampanię i przedłużeniu wygasających kontraktów trzeba decydować w tym momencie. Według informacji przekazanych przez serwis „Fakt”, Legia Warszawa chce, aby Jean-Pierre Nsame pozostał w klubie i przedłużył swój wygasający wraz z końcem czerwca 2026 roku kontrakt. Problem w tym, że fundamentalnym warunkiem jest obniżenie pensji napastnika.

Jean-Pierre Nsame miał kapitalny początek sezonu, gdzie zapowiadał się na najlepszego strzelca zespołu. Później przyszedł jednak poważny uraz. Do tej pory jednak rozegrał dla Wojskowych 12 spotkań i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 700 tysięcy euro.

