Nowy obrońca na San Siro. Ciekawy ruch Milanu

Na zdjęciu: AC Milan

Marco Pellegrino zameldował się na San Siro

Młody Argentyńczyk dołączył do Milanu za kwotę trzech milionów euro

Jego kontrakt będzie obowiązywał do połowy 2028 roku

Rossoneri mają nowego obrońcę

Milan ściągnął już tego lata wielu zawodników. Do drużyny dołączyli między innymi Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Tijanni Reijnders czy Ruben Loftus-Cheek. Wzmocniono głównie ofensywę oraz środek pola, a Stefano Pioli domagał się także nowego defensora. Oczekiwał gracza lewonożnego, dysponującego sporą dynamiką. Władze klubu postawiły na nieoczywistego kandydata, bowiem na San Siro trafił Marco Pellegrino.

21-letni Argentyńczyk nie jest postacią znaną w Europie, gdyż do tej pory występował tylko w ojczyźnie. Co więcej, na poziomie seniorskim rozegrał zaledwie 17 spotkań. Pomimo tego, Milan uznał, że dysponuje on umiejętnościami, które przydadzą się drużynie. We wtorek cała operacja została sfinalizowana.

Rossoneri wydali na Pellegrino trzy miliony euro. Zawodnik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.

