PressFocus Na zdjęciu: Pawieł Pawluczenko

Po rozwiązaniu kontraktu z Kevinem Brollem Górnik Zabrze pilnie poszukiwał nowego golkipera. Zgodnie z informacjami Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego do ekipy prowadzonej przez Bartoscha Gaula dołączy Pawieł Pawluczenko.

Górnik Zabrze poszukuje bramkarza

Nowym golkiperem śląskiej ekipy ma zostać Pawieł Pawluczenko

25-latek to 11-krotny reprezentant Białorusi

Górnik sięga po bramkarza z I ligi

Górnik Zabrze w tym okienku transferowym musiał znaleźć nowego bramkarza, ponieważ z klubem rozstał się Kevin Broll. Klub z Roosevelta miał kontaktować się z Tomaszem Loską i Adamem Stachowiakiem, jednak żaden z tych golkiperów nie dołączy do ekipy ze Śląska.

Wobec niepowodzenia w negocjacjach ze swoimi byłymi zawodnikami zabrzanie postanowili złożyć zapytanie o piłkarza, który o miejsce w składzie rywalizuje z Loską. Zgodnie z doniesieniami Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego nowym graczem Górnika ma zostać Pawieł Pawluczenko, który w jest numerem dwa w kadrze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

Pawluczenko w tym sezonie zaliczył zaledwie jedno spotkanie w Fortuna I Lidze. Reprezentant Białorusi wystąpił także w czterech meczach Dywizji C Ligi Narodów i tylko w jednym z nich zachował czyste konto (0:0 z Azerbejdżanem). Natomiast w poprzednich rozgrywkach, jeszcze na poziomie Ekstraklasy, 25-latek zanotował dziewięć pojedynków.

Wychowanek Dniapro Mohylew do Polski trafił w styczniu 2022 roku, kiedy zamienił Ruch Brześć na Termalicę. Do Zabrza zostanie wypożyczony do końca obecnego sezonu.

