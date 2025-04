Nowe informacje ws. Piotra Zielińskiego. Kiedy wróci do gry?

Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński będzie gotowy na mecze reprezentacji Polski w czerwcu

Piotr Zieliński ponad miesiąc temu nabawił się kontuzji łydki podczas meczu z Monzą. Od tamtego momentu reprezentant Polski oraz piłkarz Interu Mediolan zmaga się z leczeniem urazu oraz rehabilitacją. Początkowo wydawało się, że wróci on do gry szybciej, ale obecnie nowe informacje mówią o powrocie w czerwcu. To oznacza, że praktycznie straci on resztę sezonu.

– Rehabilitacja Piotra Zielińskiego idzie zgodnie z planem. Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Później będzie wyjazd na Klubowe Mistrzostwa Świata, więc to będzie dla niego intensywny czas – Łukasz Wiśniowski poinformował o tym podczas programu “Pogadajmy o piłce” na kanale “Meczyki.pl”.

WIDEO: Program Polak+ w Interze Mediolan

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał dla Interu Mediolan 33 spotkania, w których zdobył dwa gole oraz zanotował trzy asysty. Na murawie spędził jednak niespełna 1600 minut, bowiem pełni on głównie rolę rezerwowego, a i konkurencja w środku pola ekipy z Mediolanu jest spora. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na 14 milionów euro. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

