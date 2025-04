Real interesuje się kolejnym piłkarzem Liverpoolu. Nie tylko Alexander-Arnold

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Alexis Mac Allister przykuł uwagę Realu Madryt

Real Madryt zaklepał już pozyskanie bez kwoty odstępnego Trenta Alexandra-Arnolda, który przeprowadzi się na Santiago Bernabeu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Wówczas wygaśnie kontrakt prawego obrońcy z Liverpoolem i jak wiadomo, strony ostatecznie nie porozumiały się w sprawie przedłużenia umowy, co wykorzystają Królewscy. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości do zespołu ze stolicy Hiszpanii trafi kolejny zawodnik, który na co dzień występuje na Anfield Road.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Jose Felixa Diaza z hiszpańskiego dziennika “MARCA” Real Madryt w kontekście potencjalnego transferu bacznie monitoruje bowiem sytuację Alexisa Mac Allistera. Mistrz La Ligi bardzo docenia tego piłkarza i widzi w nim wzmocnienie swojego składu. Kontrakt 38-krotnego reprezentanta Argentyny z Liverpoolem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, więc wyciągnięcie mistrza świata z ekipy The Reds nie byłoby łatwym zadaniem.

Alexis Mac Allister z powodzeniem występuje w barwach Liverpoolu od lipca 2023 roku, gdy trafił na Anfield Road za ponad 40 milionów euro z Brighton & Hove Albion. Środkowy pomocnik wcześniej grał w Argentinos Juniors, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. 26-latek w koszulce drużyny Czerwonych rozegrał łącznie 90 meczów, strzelił 13 goli i zaliczył 9 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia Argentyńczyka na mniej więcej 90 milionów euro.